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        Haberler Magazin Murat Boz, İzmir'e taşınıyor - Magazin haberleri

        Murat Boz, İzmir'e taşınıyor

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İzmir'de sahne alan Murat Boz, İzmir'e taşınacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:39
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          İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına ünlü şarkıcı Murat Boz da katıldı.

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          Murat Boz, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile buluşmuştu. Boz, konser esnasında hayranlarına İzmir'e taşınmayı planladığını açıkladı.

        • 3

          Son dönemlerde İzmir'e taşınan bazı ünlü isimler şöyle;

          Doğa Rutkay Kamal ile eşi Kerimcan Kamal da İstanbul'u terk ederek 2024'te İzmir'in Urla ilçesine yerleşti.

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          Özgü Namal, 2020'de İzmir'e taşındı.

          Fotoğraflar: Instagram, DHA,AA

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