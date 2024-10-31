Murat Boz, İzmir'e taşınıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İzmir'de sahne alan Murat Boz, İzmir'e taşınacağını açıkladı
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İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına ünlü şarkıcı Murat Boz da katıldı.
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Murat Boz, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile buluşmuştu. Boz, konser esnasında hayranlarına İzmir'e taşınmayı planladığını açıkladı.
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Son dönemlerde İzmir'e taşınan bazı ünlü isimler şöyle;
Doğa Rutkay Kamal ile eşi Kerimcan Kamal da İstanbul'u terk ederek 2024'te İzmir'in Urla ilçesine yerleşti.
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Özgü Namal, 2020'de İzmir'e taşındı.
Fotoğraflar: Instagram, DHA,AA