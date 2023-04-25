Murat Boz, Sıla'nın bu arzusunu öğrenince ailesini aradı. Ne var ki Sıla, o saatlerde yoğun bakıma girmişti. Boz, yoğun bakımdan çıktıktan sonra Sıla'yı ziyaret edeceğini belirterek sağlık durumu hakkındaki gelişmelerden haberdar edilmesini istedi.

Ne yazık ki Sıla, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayranının hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan, konuşmakta zorluk çeken Murat Boz, duygularını şu şekilde ifade etti: Benim için çok zor bir video. Sıla’nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla’mız melek oldu. Allah, rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum.