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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Murat Boz ölüm haberiyle yıkıldı: Keşke daha önce haberim olsaydı! - Son dakika magazin haberleri

Murat Boz acı haberle yıkıldı: Keşke daha önce haberim olsaydı

Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın ölüm haberiyle sarsıldı. Büyük üzüntü yaşayan Boz, "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Keşke daha önce haberim olsaydı" dedi

Giriş: 25.04.2023 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü şarkıcı Murat Boz ölüm haberiyle yıkıldı: Keşke daha önce haberim olsaydı! - Son dakika magazin haberleri
HABERTURK.COM

Murat Boz, hayranı Sıla'nın ölümüyle sarsıldı.
Kanser hastası Sıla'nın en büyük hayallerinden biri Murat Boz ile tanışıp sohbet etmekti.

Murat Boz, Sıla'nın bu arzusunu öğrenince ailesini aradı. Ne var ki Sıla, o saatlerde yoğun bakıma girmişti. Boz, yoğun bakımdan çıktıktan sonra Sıla'yı ziyaret edeceğini belirterek sağlık durumu hakkındaki gelişmelerden haberdar edilmesini istedi.

Ne yazık ki Sıla, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayranının hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan, konuşmakta zorluk çeken Murat Boz, duygularını şu şekilde ifade etti: Benim için çok zor bir video. Sıla’nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla’mız melek oldu. Allah, rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum.

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Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker

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