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        Haberler Müzik Murat Boz, 13 yıl sonra dijital listelerde

        Murat Boz, 13 yıl sonra dijital listelerde

        Murat Boz'un 2011'de DokuzSekiz Müzik etiketiyle yayınlanan 'Aşklarım Büyük Benden' albümü dijital listelerde zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:14
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        Yeni neslin radarına girdi
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        Yayınlandığı yıl oldukça ses getiren, 'Geri Dönüş Olsa' başta olmak üzere 'Hayat Öpücüğü', 'Soyadımsın', 'Kalamam Arkadaş' gibi şarkılarının da yer aldığı 'Aşklarım Büyük Benden' albümü dijital platformlarda yeni nesil dinleyicinin radarına girdi.

        'Aşklarım Büyük Benden' albümü ve albüm şarkılarından 'Geri Dönüş Olsa', Spotify Viral 100'e giriş yaparken, aynı anda sosyal medyada da Viral 50'de zirveye yürüyor.

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        #murat boz
        #Aşklarım Büyük Benden

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