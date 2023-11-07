Murat Boz, 10 yıldır demlenen şarkısını kliplendirdi

REKLAM advertisement1

Yaklaşık on yıl önce haklarını aldığı şarkıyı sevenleriyle buluşturmak için doğru zamanı beklediğini söyleyen Murat Boz, "Bu şarkıyı on yıldır ruhumda demlendirdim. Yorumlarken en duygulandığım şarkılardan birisi oldu" dedi.

GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI Akustik öğeler içeren klipte Murat Boz'a yıllardır birlikte çalıştığı orkestra arkadaşları eşlik etti. Çekimler esnasında bir ara kendisini şarkının duygusal atmosferine kaptıran Boz, şarkıyı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. 'Aşkın Darağacı' isimli parçanın sözleri Günay Çoban'a, müziği Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi.