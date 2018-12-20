"CEHENNEMDE SEN DE BÖYLE YANACAKSIN!"



Bir takipçisinin, "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" yorumu üzerine Başoğlu, çileden çıktı. Takipçisinin yorumuna sinirlenen Murat Başoğlu, "Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım. Yazanlara bakılırsa adam değiller. O yüzden para etmezler. Burada olmak istemeyen s... olup gitsin" cevabını verdi.