Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Murat Başaran, önceki gün Beşiktaş’ta görüntülendi. Arkadaş grubuyla oturduğu mekanda kumpir yiyen Murat Başaran, görüntülendiğini fark edince gazetecileri yanına çağırarak ikramda bulundu.

"TİCARETİ BECEREMEYİNCE MÜZİĞE DÖNÜŞ YAPTIM"

Yıldız Tilbe ile düet yaptığı ‘Yana yana’ şarkısının beğenildiğini belirten Başaran, "Şarkımız bir ayda 4 milyon barajını geçti. Güzel yansımalar aldık. Ticaret nedeniyle müziğe ara vermiştim. O işi beceremeyince asıl işim olan müziğe dönüş yaptım" ifadelerini kullandı.

Stüdyo aşamasında Yıldız Tilbe ile yeni bir şarkı bestelediklerini de ifade eden Başaran, "Bir şarkı yapalım derken ikinciyi ürettik. Bir taşla iki kuş gibi…" diye konuştu.