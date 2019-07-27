Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Yaz aylarının gelmesi ile sahil hattında yürüyüş yapan ikili bir waffle dükkanına uğradı. Bir süre kuyruk bekleyen Arslan ve sevgilisi sonrasında dondurma alarak yürüyüşlerine devam etti.

Bir anda patlayan flaşlar ile şaşkınlık yaşayan ikili, hemen adımlarını hızlandırdı. Murat Arslan kameralar karşısında rahat tavırlar sergilerken sevgilisi kendisini görüntüleyen muhabirlere tepki gösterdi.

İş adamı Arslan'ın, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Lindsay Lohan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.