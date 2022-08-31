Munzur Çayı'nın kent için büyük önemi olduğunu vurgulayan Bal, "Bu çay Ziyaret köyünden doğarak Uzunçayır Baraj Gölü'ne karışıyor. Munzur Çayı geçtiği güzergahlara hayat veriyor. Munzur Çayı'nın kıyısında çeşit çeşit ağaç türleri ve bitkiler var. Ayrıca çayın sularında kırmızı benekli alabalık ile çeşitli canlı türleri yaşam buluyor" dedi.