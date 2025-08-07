Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.

Umman Özkul, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, paylaştı.

Güner Özkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir."

Umman Özkul'un en büyük arzularından biri, hayatını 2018'de kaybeden eşi Münir Özkul'un kariyerini ve yaşamını anlatan bir belgesel hazırlamaktı. Ancak bu hayalini gerçekleştirmeye ömrü yetmedi.

Fotoğraflar: Instagram