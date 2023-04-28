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Münir Nurettin Selçuk'un eseri 71 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, Münir Nurettin Selçuk'un anısına düzenlenen konserde, sanatçının Yasemen Göğsünü Aç Gel Yanıma eseri, ilk kez müzikseverlerle buluştu

Giriş: 28.04.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Münir Nurettin Selçuk'un eseri 71 yıl sonra gün yüzüne çıktı
AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, 100 yıllık Cumhuriyet'in Sesi Münir Nurettin Selçuk konseri verildi.

Münir Nurettin Selçuk'un vefatının yıl dönümü ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konser, sanatçının torunu Nükhet Sirel tarafından organize edildi.

İhsan Özer şefliğindeki konserde, sanatçının notalarından bulunan 1952 tarihli, kürdilihicazkar makamındaki Yasemen Göğsünü Aç Gel Yanıma eseri, ilk kez müzikseverlerle buluştu.

İncila Bertuğ ve Hüseyin Kıyak'ın anlatıcı olarak yer aldığı konserde, solistler Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Güzin Değişmez, Çiğdem Yarkın ve Bekir Ünlüataer, usta sanatkarın eserlerini yorumladı.

Kıyak, Münir Nurettin Selçuk'un sanat hayatı boyunca sadece solist veya bestekar olarak kalmadığına işaret ederek, büyük bir geleneği bir sonraki nesle taşıdığını söyledi.

Konserde icra edilen tüm eserlerin Selçuk'un hocalarından meşk ettiği, plaklara okuduğu veyahut defterine yazdığı notaların şekliyle seslendirildiğini belirtti.

Konserde, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir repertuvar icra edildi.

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