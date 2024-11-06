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        Haberler Yemek Yapma Mükemmel akşam yemeği bir tarif uzağınızda: Lezzet dolu katmanlarıyla lazanya tarifi! Lazanya nasıl yapılır, lazanya yapmanın püf noktaları!

        Mükemmel akşam yemeği bir tarif uzağınızda: Lezzet dolu katmanlarıyla lazanya tarifi!

        İtalyan mutfağının kalbinden gelen lazanya, kat kat lezzeti ve nefis aromalarıyla herkesin favorisidir. Et, beşamel sos ve bolca peynirle harmanlanan bu muhteşem tarifi evde kolayca hazırlayabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:54
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        • 1

          Fırından çıkan sıcak bir lazanya, özellikle soğuk günlerde içimizi ısıtan mükemmel bir yemektir. Zengin sosları ve doyurucu yapısıyla ideal bir ana yemek olan lazanya, sofralarınıza İtalyan havası katacak!

        • 2

          MALZEMELER

          12 yaprak lazanya

          400 gr kıyma

          1 adet büyük boy soğan

          2 diş sarımsak

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          400 gr konserve domates

          2 yemek kaşığı domates salçası

          1 tatlı kaşığı tuz

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı kekik

          1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

          2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

        • 3

          BEŞAMEL SOS İÇİN

          2 yemek kaşığı tereyağı

          2 yemek kaşığı un

          3 su bardağı süt

          Tuz ve karabiber

        • 4

          HAZIRLANIŞI

          Öncelikle, zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. Küp küp doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. İnce doğranmış sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. Salçayı ekleyin, ardından konserve domatesleri ilave edin. Tüm baharatları da ekleyerek sosun koyulaşması için 10-15 dakika pişirin. Sos hazır olunca ocaktan alın.

        • 5

          Tereyağını bir tencerede eritin ve unu ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Yavaş yavaş sütü ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın. Sos koyulaşıp kıvam aldığında tuz ve karabiber ekleyin. Beşamel sos hazır olduğunda ocaktan alın.

        • 6

          Bir fırın kabının tabanına önce bir miktar beşamel sos yayın. Üzerine lazanya yapraklarını dizin ve etli sosu ekleyin. Üzerine beşamel sos gezdirin ve rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar kat kat devam ettirin. Son katmana lazanya yaprağı, beşamel sos ve bolca kaşar peyniri ekleyerek lazanyayı sonlandırın.

        • 7

          Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Lazanyanın üzeri güzelce kızardığında fırından çıkarın. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

        • 8

          Lazanyayı sıcak servis ederken yanına hafif bir yeşil salata veya sarımsaklı ekmek ekleyebilirsiniz. Fesleğen yaprakları veya taze kekik dallarıyla süsleyerek hoş bir sunum hazırlayabilirsiniz.

          Afiyet olsun!

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