Her şey, neden olduğunu hâlâ pek hatırlamadığım şekilde Elite Model Look yarışmasına katılmamla başladı. Ablam kendisinin de ısrar ettiğini söylüyor, benim hafızamda ise inanın detaylar pek yok (gülüyor). Çünkü o yıllarda ne mankenlik yapma hayalim vardı, ne televizyona çıkma, ne de oyuncu olma... Garip gelecek ama o yarışmaya biraz aniden gelen “Bunu yapmam lazım” hissiyle katıldım. Yanıma eşya dahi almamıştım, “Nasılsa zaten elenir ve çok sevdiğim yazlığıma geri döner, tatilime devam ederim” diye ama olaylar hiç öyle gelişmedi. Yarışmayı kazandıktan sonra, ödüllerden biri olan bir ajansa kaydolmak, üzerine birkaç sene mankenlik ile o süreç devam etti. VJ’lik hikâyesi ise çok başka şekilde oldu aslında… Tamamen kendi bağlantılarım ve ilgi alanlarım sayesinde dahil olduğum bir kulvar. Tam o yıllarda, eş zamanlı olarak kiramı ödeyebilmek amaçlı ufak ufak gelen reklam ve oyunculuk tekliflerini değerlendirmeye başlamıştım ama amacım hâlâ oyunculuk alanında ilerlemek değildi, üniversite devam ediyordu ve ben kurumsalda çalışmaya başlamıştım bile.

SHOW TV ’de ekrana gelen, yapımını Gold Film 'in, yapımcılığını Faruk Turgut 'un üstlendiği ' Kızılcık Şerbeti ', her cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Öncelikle çok içime sinen, her yönüyle çok mutlu çalıştığım bir projenin içindeyim. Yıllardır her zaman seçici oldum, benim için öncelik televizyonda olmak değil, mutlu olduğum ve doğru hissettiğim projelerde çalışmak oldu. Beni tercih eden, yazdıkları karakteri emanet eden iş ortaklarımın da günün sonunda memnuniyeti benim için çok önemli ve değerli. ‘Kızılcık Şerbeti’, bana bir süredir bir proje ile hissetmeyi beklediğim tüm heyecanları verdi. Öncelikle yapımcımız Faruk Bey’in bu projedeki yola çıkış nedenleri, işe ve sektöre bakış açısı, canlandırdığım karakter özelindeki fikirleri ve bizlerle olan iletişimi, hepsi çok kıymetli. Ayrıca, ‘Alev’ genel olarak bana gelen rollerden çok başka, oyunculuğumu ve kendimi bambaşka şekilde ifade etme fırsatı bulacağım bir karakter. Üzerine, sevgiye, empatiye odaklanan, üzerine çok çalışılmış farklı bir senaryo ile ekranlara dönmek, kişisel olarak beni çok mutlu eden önemli bir faktör.

“AŞK HİÇBİRİMİZİN KONTROL EDEMEYECEĞİ EN ÖZEL HİS”

* Peki ya aşk? Aşık olunca kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Aşık olmak açıkçası çok önemsediğim denge konusunu derinden sarsan bir olay (gülüyor). Hem imkânsızı başartacak kadar insanüstü bir güç, heyecan ve motivasyon veren, hem de hücrelerine kadar acı çektirebilen ama en nihayetinde hiçbirimizin kontrol edemeyeceği ve kaçamayacağı, bahşedilmiş en özel his.

* Şimdiye kadar size verilen en iyi tavsiye nedir?

Bana en iyi tavsiyeyi ben verdim; hayatta oluşunun ve zamanın kıymetini bil, kimseye zararın olmadığı sürece özgürce yaşa, gereksiz kibarlık kötülüktür, bedeli olsa da hep net ve dürüst olmaktan vazgeçme.

*İyi veya kötü hepimizin bazı dönüm noktaları oluyor... Sizi daha güçlü bir insan yapan son deneyiminiz neydi?

Şimdi buna iki cevap vereceğim. Birincisi; bence her gün yaşanıyor böyle deneyimler. Eğer bakmayı ve görmeyi bilirsek etrafımız onlarla dolu. Her an, bizim ve çevremizin ya da tanımadığımız insanların başına gelenlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Dramatik tek bir olay söylemeyeceğim o yüzden elbette öyle anlarım var ama ben hayatta olduğum her an dönüşmeye de öğrenmeye de hazır şekilde gözlem halindeyim, beni güçlü kılan da bu.

İkincisi, yakın zamanda sevgili menajerim Rahşan Özkılıç Felder ile tanışıp, birbirimizi çok sevip çalışmaya başlamamız, başıma gelen en iyi şey olabilir. Onun varlığının ve emeğinin bana verdiği güven, güç ve mutluluğu saymazsam, bu soru eksik yanıtlanmış olur.

* Oyunculuğu bir kenara bırakacak olsaydınız hayatta en çok ne yapmak isterdiniz?

Kesin daha teknik bir iş yapardım. Mühendislik gibi mesela ya da tamir ve el emeği, uzun mesailer ayırıp öğrenme gerektiren bir iş. Konsantre olup öğrenmeyi, daha sonra o bilgi birikimiyle ortaya bir iş çıkartmayı çok seviyorum. Teknolojiyle ve mekanikle de aram çok iyi. Herkese garip geliyor ama belirli bir saati, planı programı olan, masa başı işler de çok benlik.

'Kızılcık Şerbeti'nin yedinci bölümünde; Abdullah ve Pembe’nin, Alev’in ofisinde karşılaşmaları iki aile içinde de büyük fırtınalara sebep olacaktır. Özellikle Pembe’nin kocasına olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir. Kıvılcım hakkında dava açılacağını öğrenen Ömer, bu işi mahkeme salonlarına taşınmadan halletmeye çalışacak ve bunda da başarılı olacaktır. Doğa’nın babası Kayhan, Ünallar’a satmayı hedeflediği otel konusunda hüsrana uğrasa da pes etmeyecek, bu sefer damadı Fatih üzerinden yeni ataklara kalkışacaktır. Nursema ve Umut arkadaşlığı Nursema’nın tüm çekingenliğine rağmen filiz vermeye başlayacaktır. Kısa bir süre önce doktor konusunda kriz yaşandığı için Doğa artık bu yolda ne annesine ne de kayınvalidesine sormadan yalnız yürümeye karar verir. Ancak aldığı tek karar bu değildir. Doğa’nın kimseye haber vermeden okula tekrar başlaması yeni olayları tetikleyecektir.