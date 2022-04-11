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BloombergHt'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının 800. bölümüne Müjdat Gezen konuk oldu. Türk tiyatrosunun usta ismi, samimi açıklamalarda bulundu.

"SEVDİĞİM KIZ BEN ASKERDEYKEN EVLENDİ"

Aslı Şafak’ın, "Hiç içinizde terk edilmişlik hissiniz oldu mu?" sorusuna yanıt veren Gezen, "His değil, askere gittiğimde sevdiğim kız nişanlandı ve evlendi. Ben askere giderken beraberdik." açıklamasında bulundu.