'Aslı Şafak'la İşin Aslı'nda 800. bölüm coşkusu!

Ağırladığı konuklarla adından söz ettiren ve büyük beğeniyle izlenen Aslı Şafak’la İşin Aslı 800. bölümünde Türk tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen’i konuk etti.

Müjdat Gezen, samimi açıklamaları ve sıcacık sohbetiyle programa renk kattı. Yıllardır doyumsuz eğlencenin, müziğin ve keyifli sohbetlerin adresi olan Aslı Şafak’la İşin Aslı hız kesmeden devam ediyor.