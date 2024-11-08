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        Haberler Magazin Müjdat Gezen'den Erdal Beşikçioğlu'na ziyaret - Magazin haberleri

        Müjdat Gezen'den Erdal Beşikçioğlu'na ziyaret

        Müjdat Gezen, Ankara Etimesgut Belediye Başkanı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Beşikçioğlu o anları; "Sanat dünyamızın duayen isimlerinden Müjdat Gezen'i ilçemizde ağırlamak büyük bir onur" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 08:29 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:29
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        "İlçemizde ağırlamak büyük bir onur"
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        Müjdat Gezen, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, yerel seçimde belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti.

        Objektif karşısında birlikte poz veren ikiliden Erdal Beşikçioğlu, çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        "MÜJDAT GEZEN'İ İLÇEMİZDE AĞILAMAK BÜYÜK BİR ONUR"

        "Sanat dünyamızın duayen isimlerinden Müjdat Gezen'i ilçemizde ağırlamak büyük bir onur" diyen Erdal Beşikçioğlu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Yıllardır sanatıyla, eğitimle ve cesur duruşuyla topluma ışık tutmuş bir sanatçıyı Etimesgut’ta misafir etmek bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin kültür sanat hayatına kattıklarıyla hafızalarımızda ve gönüllerimizde özel bir yer edinen usta sanatçımıza bu değerli ziyaretinden dolayı gönülden teşekkür ediyorum.

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        #Müjdat Gezen
        #erdal beşikçioğlu

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