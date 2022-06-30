Cenaze töreninde fenalaştı!

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz salı günü 85 yaşında yaşamını yitiren Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncunun naaşı Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'ne getirildi.

CENAZEDE FENALAŞTI

Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Müjdat Gezen ise yaşanan izdiham nedeniyle fenalaştı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Gezen'in, daha sonra kalabalıktan uzaklaşmak adına camiden ayrıldığı ve otomobiline yöneldiği öğrenildi.

BÜYÜK AYIP!

Cenaze töreninde skandal görüntüler de yaşandı. Arkın'ın cenazesinde selfie çeken ve cep telefonlarıyla görüntü kaydetmek isteyenlere tepki gösterildi.

Tabutun önünde video çekerek, dua edecek kişilere engel olanlara cami imamı da, "Tabutun başında bekleme yapmayalım. Yürürken de duamızı yapabiliriz." diyerek, ricada bulundu.

"ÇOK SEVDİĞİM BİR AĞABEYİMİ KAYBETTİM"

Usta oyuncunun ardından üzüntüsünü ifade eden tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, 3 gün önce konuştuklarını ve Arkın'ın "Nefes almakta zorlanıyorum." dediğini belirtti.

Gezen, "Doktorumu yanına gönderdim, muayene etti. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler. Bir ahbaptan oksijen makinesi aldık ama dün gece yataktan düşüyor ve kalbi duruyor. Ambulansta ve hastanede uğraşıyorlar ancak geri döndüremiyorlar. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim." dedi.

"HASTALANINCA MORALİ BOZULMUŞTU"

Müjdat Gezen, Arkın'ın son yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda üç oyunda sahne aldığını hatırlatarak, "Hiç tiyatroda oynamamıştı. Hastalanınca morali bozulmuştu. 'Ben seni sahneye çıkaracağım' dedim. 62 senelik sahne hayatımda hiç bu kadar çok alkış alan birine rastlamadım. İnsanlar onu sevdi. Üç oyunda birden beraber oynadık. Çok güzel günlerimiz oldu. Türk Sineması'nın da, Türk halkının da başı sağ olsun. Allah geride kalanlara ömürler versin." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE SARILDIK VE BİR DAHA HİÇ AYRILMADIK"

Cüneyt Arkın'la unutamadığı hatırasını da paylaşan Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben oyunda ona Cüneyt Arkın rolünü verdim. 'Buna gazinocular teklif yapıyor, şarkı söylesin' diye ama o, 'Ben sinemacıyım, bu işlerden hiç anlamam. Beceremem' diyor. Çanta dolusu milyonlarca lirayı reddediyor. Kendisi gibi yani... Bir gün Cüneyt ağabeye, 'Kusura bakma. Gelecek oyunda yoksun, benden çok alkış alıyorsun' dedim. Sarıldık birbirimize, bir daha da hiç ayrılmadık sonra... Cümlemizin başı sağ olsun.