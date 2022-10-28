"Aynı gün iki kayıp ağır geldi"

DHA

Oyuncu Müjdat Gezen'in ablası Birsen Demirkuş, 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Birsen Demirkuş için dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Müjdat Gezen, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Uğur Dündar'ın yanı sıra Demirkuş'un ailesi ve dostları da katıldı.

Birsen Demirkuş, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"AYNI GÜN İKİ KAYIP AĞIR GELDİ" Taziyeleri kabul eden Müjdat Gezen, "Öğlen namazına Halit ağabeyimi gömdük, ikindi namazına ablamı... Aynı günde iki kayıp biraz ağır geldi. Elden gelen bir şey yok. Allah geride kalanlara ömür versin. Biz üçümüz de 43'lüyüz, herhalde biraz daha yaşarız. İlker Paşa da, Uğur da, ben de yakınlarımızı yolcu ediyoruz" dedi.

"BAYRAK BİZLERE KALIYOR" Öğle saatlerinde Halit Kıvanç'ı yolcu ettiğini söyleyen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Büyük bir değerdi. Şimdi de sevgili kardeşim Müjdat'ın ablası, hepimizin ablası... Onlar hep bu Cumhuriyet'in birinci nesli... Maalesef aramızdan ayrılıyorlar yavaş yavaş. Bayrak bizlere tamamen kalıyor, Cumhuriyetin ikinci nesli olarak. Acımız büyük... Herkese başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

"ACI DOLU BİRGÜN YAŞADIK" Gazeteci Uğur Dündar da, "Benim mesleğe yanında başladığım çok değerli ağabeyim, hocam, ustam Halit Kıvanç'ın cenazesini kaldırdık. Onun acısını yaşarken Müjdat'ın ablasının vefat ettiği haberini aldık. Birsen Hanım'ın cenazesine geldik. Gerçekten acı dolu bir gün bizler için. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: DHA ALTIN KOZA'DA 'ONUR ÖDÜLLERİ' VERİLDİ Uluslararası Altın Koza Film Fes...

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