Müjdat Gezen'in hayatı kitap oldu

Usta sanatçı Müjdat Gezen hakkındaki bilinmeyenleri gözler önüne seren kitap Sözcü Kitabevi etiketi ile raflarda yerini aldı. Gökmen Ulu'nun kaleme aldığı kitap, “Bir kar tanesinin çığa dönüşümü” sloganını taşıyor.
Müjdat Gezen Belgeseli’nin yönetmenliğini de yapan gazeteci Gökmen Ulu, duayen sanatçının filme sığmayan görkemli yaşamını kitaplaştırdı. Biyografik kitap tekniğine alışılagelenin dışında yorum getiren yazar,Gezen’in hikayesini bir belgeselci gözü ile anlatıyor. Ulu, iki yıl süren araştırmalarından elde ettikleri ve Müjdat Gezen ile yaptığı nehir söyleşilerin ötesine geçerek; ailesi, yakınları, dostları ve öğrencileri ile konuşmuş. Usta gazeteci röportaj yaptığı anlatıcıların kitabın kahramanına ilişkin ifadelerini blok olarak kullanmak yerine, ilgili konuların yer aldığı kısımlara serpiştirmiş. Anlatım zamanlaması ve analitik örgüsü ile dikkat çeken kitap kurgusu, yazarın duru ve etkili üslubu ile birleşince eser sürükleyici bir anlatıma kavuşuyor.
MÜJDAT GEZEN’İN BİLİNMEYENLERİ OKURU ŞAŞIRTIYOR
Gezen’in yaşamına dair bir hayli açık yürekli ve şeffaf olması kitapta ayrıcalıklı bir yer tutuyor. Hem kendisinin hem de anlatıcıların verdiği bilgiler ile Müjdat Gezen’in hiç bilinmeyen ya da az bilinen şaşırtıcı yönleri gün ışığına çıkıyor. Hayatına dokunduğu insanların, özellikle bir yıldız fabrikası olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) mezunu öğrencilerinin kimi zaman kahkahalar ile kimi zaman gözyaşları içinde dile getirdikleri son derece ilginç ve etkileyici.
BİR KAR TANESİ NASIL ÇIĞA DÖNÜŞTÜ
Müjdat Gezen’in serüveninin hangi konjonktürlerde yaşandığı da işlendiğinden, kitabın içinden bir nebze de olsa özlenen Türkiye hikayesi geçiyor. Geleneksel Türk Tiyatrosu’na olağanüstü katkılar sağlarken, sanat ve toplum yaşamında zihniyet devrimine yol açan, eş zamanlı olarak aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin aktörleri arasına giren bir kahramanın heyecan verici maceraları iz bırakıyor. Yazar Müjdat Gezen’i, “Hayatı boyunca para değil insan biriktiren bir gönül kumbarası” diye nitelendiriyor. Gezen’in sosyal sorumluluk duygusu ile yaptıkları, bir kar tanesiyken nasıl bir kar topuna dönüştüğü gözler önüne seriliyor.
NEŞELİ BİLGE İLHAM VERİYOR
Söz konusu mizah üstadı olunca kitapta espri şöleni de oluşmuş. 61 yıldır Türkiye’nin yüzünü güldüren ve heybesi aziz hatıralar ile dolu olan usta meddahın anlatıları kıssadan hisseleri de beraberinde getiriyor. En zor şartlarda dahi hayata gülümseyerek bakabilen neşeli bilgenin güzel ve mutlu yaşamanın püf noktalarına dair cömertçe paylaştığı yaşam felsefesi ilham verici. Eser bu yönü ile de bir yaşam rehberi ve başucu kitabı olma özelliği taşıyor.
YILDIZLAR TOPLULUĞU ANLATTI
Kitabın anlatıcıları arasında; ailesi ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra Gökmen Ulu’nun röportajlar yaptığı şu ünlü isimler de yer aldı: Ahmet Saraçoğlu, Ahu Türkpençe, Alper Kul, Betül Demir, Barış Dinçel, Celal Ülgen, Cem Yılmaz, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Elif Gezen, Emel Sayın, Emre Kongar, Erkan Can, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Günay Karacaoğlu, Göksel Bekmezci, Halit Kıvanç, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Kandemir Konduk, Kıvanç Tiner, Mehmet Tunçelli, Meltem Taşkıran, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Sadun Aksüt, Seha Okuş, Sevinç Erbulak, Sumru Dinçel, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Temel Gürsu, Tınaz Titiz, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Orhan Aydın, Özden İnönü Toker, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın, Yılmaz Büyükerşen, Zülfü Livaneli. Sonsuzluğa göç eden Yıldız Kenter, Savaş Dinçel, Yaman Tüzcet, Münir Özkul, Levent Kırca gibi unutulmaz isimler ise Müjdat Gezen hakkında arşivlerden seslendi.
Müjdat Gezen'in hayatı kitap oldu/mujdat-gezen-in-hayati-kitap-oldu-3264930
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