Onur ödülleri verildi

Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Hale Soygazi ve Müjdat Gezen’e verildi
29'uncu Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Ödüller, Hale Soygazi ile Müjdat Gezen’e verildi.
Açılış konuşmasına sanatçıları, sinema emekçilerini ve konukları selamlayarak başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Hepinizi Adana’da görmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bize verdiğiniz değerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli iki sanatçımıza Müjdat Gezen’e ve Hale Soygazi’ye Onur ödüllerimizi vereceğiz. Onlara sinemaya sağladıkları eşsiz katkıdan dolayı hem saygılarımı sunuyorum, kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmasında, bu yıl Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Erden Kıral ve Civan Canova gibi yerleri doldurulamayacak, unutulmayacak isimlerin kaybedildiğini hatırlatan Zeydan Karalar, “Bugün ayrıca Tarık Akan’ımızın ölüm yıldönümü. Kaybettiğimiz sanatçılarımızı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Altın Koza bir markadır, Adana sinema kentidir, sanat kentidir, kültür kentidir, Adana lezzet kentidir, Adana kurtuluşun kenti, Mustafa Kemal Atatürk’e Milli Mücadele yapma ilhamını veren kenttir, Adana delikanlı insanların kentidir. Altın Koza’yı Altın Koza yapan siz değerli sanatçılarsınız, hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Adana sinema endüstrisine çok ciddi katkıda bulunmuştur. Eskiden Adana’da yazlık sinemalarda tutan film, bütün Türkiye’de tutardı. İnşallah Adana’yı sinema kenti yapacağız. UNESCO’ya bu konuda başvuracağız. Adana sinemaya, sinema endüstrisine, sanata ve sanatçılara en üst düzeyde katkı vermeye devam edecektir. Bu yıl Altın Koza daha zengin içerikli ve her yıl bir öncekinden daha güzel olacak. Sinema tadında günler diliyorum.”
Türk Sineması’nın usta ismi Hale Soygazi’ye ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Halil Ergün takdim etti. Soygazi , duygularını "Bu gemiyi buraya getiren emekçilere şükran borçluyuz. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Bu ödülü demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe, adalete adıyorum’’ sözleriyle dile getirdi.
Festivalde Onur Ödülü’nü alan sanatçı Müjdat Gezen ise, sağlık nedenlerinden dolayı geceye katılamadı. Usta ismin ödülünü, Erkan Kolçak Köstendil, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Cahit Berkay’ın elinden aldı.
Geceye, sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Ödül töreni Fahir Atakoğlu ve konuk şarkıcı Sena Şener’in konseriyle sona erdi.
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