Mühim olan şey hayatta olmasıydı, bu kadar insan onu seviyor. Ben gideceğim diye evin bütün radyatörlerini değiştirdim, bakımını yaptım. Onu bir gün karşıma aldım, ‘Müslümcüğüm, bak ben rahatsızım aniden gidebilirim ama haftasına sen bir kadın al, iyi veya kötü evlen’ dedim. Bana ‘sen deli misin böyle şeyler düşünüyorsun? Niye sen öleceksin, düşmanlar ölsün...’