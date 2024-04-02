Muhtarlık kavgası cinayetle bitti!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, muhtarlık kavgasında silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Hilmi A.'nın cenazesinin, bugün toprağa verileceği öğrenildi
Mardin'de edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Görentepe mahallesinde iki taraf arasında çıkan muhtarlık tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Olayda, Ş.A. ve İ.Y. yaralanırken, Hilmi A. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cenaze, otopsi işlemleri için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenaze bugün toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.