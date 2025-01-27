Muhtarlık Çalışma Saatleri 2025: Muhtarlık Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

Muhtarlık ile alakalı en merak edilen konuların başında hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri gelir. Hafta içi yoğun olarak hizmet veren muhtarlıkların hafta sonu da açık olup olmadığı araştırılır. Bunun yanı sıra muhtarlıkların öğle arası saatleri de merak konusudur. Peki muhtarlık kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Muhtarlık hafta sonu açık mı? Merak ettiğiniz tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz.

MUHTARLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

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Muhtarlık çalışma saatleri 2025 itibarıyla yoğun olarak araştırılmaya başlanmıştır. Muhtarlıklar hafta içi sabah 09:00'da açılır ve vatandaşlara bu saatten sonra hizmet sunmaya başlar. Öğle arası tatilinden sonra yeniden hizmete devam eden muhtarlıklar, saat 17:00 itibariyla kapılarını kapatır. Bu saatten sonra muhtarlıklardan hizmet alınamaz.

MAHALLE MUHTARLARI KAÇTA AÇILIYOR?

Peki mahalle muhtarları kaçta açılıyor? İkametgâh ve benzeri konularda muhtarlıklara başvuran kişilerin işlemlerini erkenden halletmek istemesi nedeniyle muhtarlık açılış saatleri yoğun şekilde araştırılır. Muhtarlıklardaki iş yükü genel olarak stabildir, bu nedenle birçok kişi işlemini çoğunlukla kolayca halledebilir. Yerel yönetici olarak hizmet veren bu muhtarlıkların açılış saati ise 09:00'dır.

MUHTARLIK KAÇTA KAPANIYOR?

Sabahları 09.00’da açılan muhtarlık kaçta kapanıyor? Birçok vatandaş, işlemlerini kısa sürede halletmek ve ertesi güne kalmasını engellemek için çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak ister. Saat 09:00'da mesaiye başlayan muhtarlıklar, işlerini 17:00 itibarıyla bitirir. Bu saatten sonra muhtarlıktan hizmet almanız mümkün değildir.

MUHTARLIK HAFTA SONU AÇIK MI?

İşlerini hafta içi halledemeyen kişilerin kafasını hafta sonu çalışma saatleri kurcalar. Bu noktada yoğun şekilde “Muhtarlık cumartesi açık mı?” sorusu sorulur. Tıpkı devlet kurumlarında olduğu gibi muhtarlıklarda da hafta sonu hizmet yoktur. Bu nedenle muhtarlıktan alacağınız hizmetler için hafta içini tercih etmeniz gerekir. Yani “Muhtarlık pazar günü açık mı?” sorusunun yanıtı da “Hayır”dır.

Bunun yanı sıra muhtarlıklar Kurban ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda da kapalıdır. Ayrıca, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim tarihlerinde de hizmet vermez. Bu gibi özel günlere denk gelecek işlemleriniz için bayram öncesini tercih etmenizde fayda vardır. MUHTARLARIN GÖREVLERİ NELERDİR? Köy ve mahalle tüzel kişiliğinde görev yapan muhtarlar, yönetim başında bulunan kişilerdir. Muhtarlar, kaymakamlıklara bağlı olarak hizmet verir. Köy tüzel kişiliğini temsil eden kişilerin görevi 5 yıldır. Bu süre içinde muhtar olarak görev yapan kişi, köy ile ilgili kararları halkın katılımıyla alır. Muhtar, köy ya da mahalle halkı tarafından seçilen kişidir; yani muhtar seçiminde siyasi parti adayı yoktur. Muhtar olarak görev yapan kişilerin başlıca hizmetleri arasında nüfus kâğıdı işlemleri, kanunların halka anlatılması, vergi toplama uygulamaları gibi hizmetler yer alır. Bunun yanı sıra sandık seçim listelerini askıya çıkarmak, yeşil kart alınmasına yardımcı olmak, tebligatların iletimini sağlamak ve cadde adları için kontrolleri gerçekleştirmek de muhtarların görevleri arasındadır. Ayrıca muhtarlar askerlik zamanı gelenlerin kimlik bilgilerini de askıya asmakla yükümlüdür. MUHTARLARIN SORUMLULUKLARI Devlette en mikro görevlerden birini üstlenen muhtarlar birtakım görevlere sahiptir; Seçmen kağıtlarını çıkartmak ve bu kağıtların seçmenlere ulaşmasını sağlamak.

Köy ve mahalle içinde düzeni ve sakinliği korumak.

Hükümet tarafından alınan kararların halka aktarımını sağlamak.

Görevli olunan alandaki ihtiyaç sahibi kişileri tespit etmek ve bunlar için gereken yardımları sağlamak.

Yol ve çeşme gibi yapımların bakımlarını ve oluşan hasarlara karşı onarımlarını sağlamak.

Temizlik işlemlerinin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak.

Mahalle ya da köyde yapılacaklar hakkında halkı haberdar etmek.

Mahalle ya da köydeki çeşme ve yol gibi ihtiyaçların giderilmesi adına yerel yönetim ile iletişime geçmek.

Köy ya da mahalledeki ölüm ve evlilik gibi durumlarda kişilerin kayıtlarını tutmak.

Ölüm ve evlilik gibi durumlarda resmi evrakları hazırlamak.

Olağandışı gelişen kötü durumlarda sağlık müdahalelerinin yapılması adına sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmek.

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