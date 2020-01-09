09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da sıra dışı bir olay ortaya çıktı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, son dönemlerde muhtarlıklarda her gün yüzlerce posta tebligatı biriktiğini ve bunların vatandaşa ulaştırılması noktasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.
DHA'nın haberine göre, Arnavutköy Muhtarlar Derneği'nin düzenlendiği toplantıda konuşan Aykut, "Devlet büyüklerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Ya bize ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize eleman desteği versinler" dedi.
"Şu an muhtarlıklar adeta bir posta hizmeti veriyor. Postanelerin çalışanı gibi her gün yüzlerce tebligatı mahalle sakinlerimize ulaştırmak için çalışıyoruz" diyen Selami Aykut, şunları söyledi:
"Şu an İstanbul'daki muhtarlarımızın en büyük sorunu posta tebligatları ile ilgili. Postacılarımız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor. Dış kapıya haber kağıdını bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara teslim ediyor. Vatandaşın icradan dairesinin satışa çıktığından haberi olması gerekirken posta memuru o tebligatı getirip muhtarlığa bırakıyor ve vatandaşın bundan haberi olmuyor. Vatandaş 'haberim yok' diyor, onlar da 'Nasıl haberin yok, biz tebligatı muhtara bıraktık' diyor. Sonra o vatandaş da gelip muhtara her türlü hakarette bulunuyor."
"Vatandaşa trafik cezaları geliyor. Vatandaş tebligattan haberi olmadığı için cezayı erkenden ödeme şansını yitiriyor" diyen Aykut şöyle devam etti: "Burada muhtarla vatandaş karşı karşıya geliyor. Posta görevlileri her bir evrağı teslim ederken prim kazanırken, 'muhtarlar bu işin neresinde' diye sormak istiyoruz. Maaşının dışında bir geliri olmayan muhtarlarımız bu posta evrakları için ayrıca bir eleman tutmak zorunda kalıyor. Tebligatları mahalleliye ulaştırmaya çalışmaktan mahallemizin sorunları ile ilgilenmeye fırsat bulamıyoruz neredeyse."
"VATANDAŞA 'POSTA MEMURU OLACAĞIZ' DİYE SÖZ VERMEDİK"
İstanbul muhtarları olarak bu duruma karşı olduklarını söyleyen Selami Aykut, duruma tepki göstermek amacıyla 1-10 Şubat tarihleri arasında posta tebligatlarını posta elemanlarından almayacaklarını söyledi. Aykut, "Biz posta memuru olmak için seçime girmedik, vatandaşa da 'posta memuru olacağız' diye sözler vermedik. Biz mahalle sakinlerimizin haklarını korumak ve mahalleye hizmet etmek için söz verdik ve seçimle iş başına geldik" dedi.
Tebligatların vatandaşlara ulaşması noktasında en büyük sıkıntıyı kendilerinin yaşadığını kaydeden Aykut, "Bizim talebimiz, bu tebligatlar noktasında PTT'nin muhtarlıklara bir ödenek ayırmasıdır ya da muhtarlıklarımıza sadece bu iş için birer personel tahsis etmesidir. Yoksa biz bu işin altından kalkamayız. Şayet bir gelişme olmazsa, imkansızlıktan dolayı artık bu tebligatları almayacağımızı duyurmak istiyoruz. Bize sahip çıkan ve muhtarlık müessesesini önemseyen sayın Cumhurbaşkanımızın da gerekli desteği vereceğine inancımız tamdır" diye konuştu.
"VATANDAŞ GECENİN BİR YARISINDA TEBLİGATINI İSTİYOR"
Hadımköy Mahallesi Muhtarı Rıza Demirci de posta evraklarından dolayı oldukça zorlandıklarını söyleyerek; "Tebligatlarla alakalı rahatsızız. Düğüne, cenazeye gidiyoruz gecenin bir yarısında vatandaş arayıp tebligatını istiyor bizden. Vatandaşın hacizli evrağı geliyor ve bizlerle kavga ediyor 'neden haber vermiyoruz' diye. Bize her gün 100 tane evrak geliyor biz hangi birini arayalım" dedi.
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