Muhtarlar Günü, yerel yönetimlerde vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen muhtarların değerini öne çıkaran bir gün olarak kutlanıyor. Mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm arayan muhtarlar, yerel düzeyde demokrasinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Her gün vatandaşların yanında olan ve onların ihtiyaçlarını yetkililere ileten muhtarlar, toplumun en yakınındaki idari temsilciler olarak büyük bir sorumluluk taşıyor. İşte en güzel, anlamlı 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları...