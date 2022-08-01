Muhtarın kayıp oğlu ölü bulundu

İHA

Muğla'da, muhtarın kayıp oğlu, göl kenarında tüfekle vurulmuş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre, Milas ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in oğlu 26 yaşındaki Turan Can Ölmez, akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışması gerçekleştirdi. Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Jandarma ekiplerinin de katılımıyla yeniden başlatılan arama sonucunda Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Otopsisi yapılan genç köy mezarlığında toprağa verilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) ve Ş.Ö. (25)’yü gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.