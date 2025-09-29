Mahalledeki çocuklardan Çınar Göçmez (13), "2 aydır burada futbol oynuyoruz. Hafta sonu antrenmanlarımız oluyor. Arkadaşlarımızla hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz hem de dostluklarımızı güçlendiriyoruz. Muhtarımız bize her zaman destek oluyor" dedi.

Celal Aydın (13) ise "Futbola çok yabancıydım. 6 ay önce top bile süremiyordum. Şimdi düzenli maç yapıyorum, çok mutluyum" diye konuştu.