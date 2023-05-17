Muhtar tabancasını temizlerken kendini vurdu

Artvin'de, tabancasını temizlerken kendini vuran muhtar Zeki Koşar (73), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Şavşat ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Evde tabancasını temizleyen Arpalı köyü muhtarı Zeki Koşar, iddiaya göre, silahın kazara ateş almasıyla göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Koşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Koşar'ın cenazesi, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.