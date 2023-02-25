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Muhlis Asan, 16 Ocak’ta ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında rahatsızlandı.

O anlarda kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı. Oyunu izleyemeden evine döndükten sonra rahatsızlığının artması üzerine ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muhlis Asan’ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu.

Muhlis Asan, her gün öğlen saatlerinde uyandırılarak sağlık durumu kontrolden geçirildi. Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen bugün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı.

Muhlis Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

Muhlis Asan'ın rol aldığı TV dizileri;

1987 – Elif Ana – Ayşe Kız

1987 – Mesela Muzaffer

1992 – Mahallenin Muhtarları

1993 – Evlere Şenlik

1993 – Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)

1994 – Hangimiz Eşek

1998 – Dış Kapının Mandalları

1998 – Utanmaz Adam

1999 – Bücür Cadı (Akif)

1999 – Hicran

1999 – Kurtlar Sofrası

1999 – Küçük Besleme

1999 – Çarli (Soyguncu)

2000 – Hırsızın Oğlu (Köfteci Cemil)

2000 – Yedi Numara (Vefa Mundar)

2000 – Üvey Baba (Musa)

2001 – Yılan Hikayesi (Bakkal)

2002 – Derya & Deniz (Beşik Kertmesi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Nuri)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2004 – Hayatın İçinden (Kapıcı)

2008 – Arka Sokaklar

2008 – Akasya Durağı

2013 – Aşk Emek İster (Necip Usta)

Muhlis Asan'ın rol aldığı sinema filmleri;

1984 – Kaşık Düşmanı (Köylü)

1986 – Asiye Nasıl Kurtulur (Lokantacı)

1986 – Cilalı İbo Maceralar Peşinde

1986 – Kıratlı Süleyman

1986 – Üç Halka Yirmibeş (Ziya)

1987 – Hasret (Ufaklık)

1987 – Çark (İşçi)

1990 – Benim Sinemalarım

1990 – Camdan Kalp (Otel Katibi)

1991 – Umut Hep Vardı (Bektaş)

1992 – Kurşun Adres Sormaz (Kan Davalı)

1993 – Hayat Kavgası (Satıcı Niyazi)

1993 – Rumuz Sev Beni

1993 – Uzun Gece / Eshab-ı Kehf (Debernuş)

1993 – İbrahim Gülşeni Hz. (Yahya)

1994 – Garip Bir Kolleksiyoncu (Hulusi’nin Akrabası)

1995 – Böcek (Garson)

1995 – Sen Başkasın (Köylü)

1997 – Ah Nalan Ah (Pavyon Müşterisi)

1997 – Kolsuz Bebek (Murteza)

1997 – Çökertme

2000 – Abuzer Kadayıf

2000 – Bedel

2000 – Muhallebicinin Oğlu (Sedat)

2001 – Fotoğraf (Postacı)

2002 – Sır Çocukları (Kan Davalı)

2003 – Ah İpliler Vah İpsizler (Bekçi)

2006 – Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi (Görevli)

2008 – Fırtına

2008 – Öldür Onu (Şerif)

2014 – Madımak: Carina’nın Günlüğü (Aziz Nesin)

2014 – İçimdeki İnsan (Çaycı Ahmet)

2015 – Demir Atlı Gringo

2015 – Mavi Gece

2015 – Türk Lokumu

2016 – Oldu mu Şimdi? (Himmet)

2017 – Aşka Geldik (Musti)

2017 – Çılgın Kolej

1998'de 'Utanmaz Adam' dizisi ve 2008'de 'Fırtına' isimli sinema filminin oyuncu seçimlerinde cast direktörü olarak görev almıştır. 'Ayrıca Hanım', 'Benim Sinemalarım' ve 'Camdan Kalp' adlı sinema filmlerinin ise yapım ekibinde yer aldı.

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