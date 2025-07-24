Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.
DHA'nın haberine göre durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi. Hastanede jandarmanın güvenlik önlemi aldığı görüldü. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.
Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.