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        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

        Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:52
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        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
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        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

        DHA'nın haberine göre durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı.

        TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi. Hastanede jandarmanın güvenlik önlemi aldığı görüldü. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.

        Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

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