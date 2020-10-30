'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce, düzenlediği tanıtım toplantısında yol haritasıyla birlikte kurucular listesini açıkladı.
"Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekûn müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız" diyen İnce şöyle devam etti:
"Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz. Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşçe yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz. Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız."
— Muharrem İNCE (@vekilince) October 29, 2020
KURUCULAR LİSTESİ
Ahmet Özalp, Siyaset bilimi profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör
Ali Tunçcan, Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, tıp profesörü
Ayber Yağız, Endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, Tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller, Finansal danışman
Berna Bütüner Karadeniz, Siyaset bilimci
Bilim Neyaptı, İktisar doçenti
Burak Hasar, Diş hekimi
Cüneyt Oğuz, Yatırım bankacısı iş insanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, Turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, yönetici
İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici
İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, ihracatçı
Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, Sanayici
Sibel Aracı, Psikiyatrist
Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, Akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi
PARTİYİ BÖLÜYOR İDDİALARI
İnce, partiyi böldüğü eleştirilerine yanıt olarak ise şu yanıtı verdi:
"Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olurdu. 50 artı birde bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı desteklemiyoruz ki, böyle bir şey yok niye bölelim. Bence buraya bölüyor diyenler, bir dört işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben ayrılırım, mecbur muyum. Bölme böyle olmaz. Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız."
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