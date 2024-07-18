Muharrem ayı ne zaman bitecek? Aşure yapmak için son gün hangi gün?
Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, aşure ayı da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, Muharrem ayının başlangıç ve bitiş tarihleri net bir şekilde belirlenip kamuoyuyla paylaşıldı. Aşure, İslam inancına göre peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olarak belirli tarihler arasında dağıtılacak. Muharrem ayının bitiş tarihi ve aşurenin ne zamana kadar yapılacağı da bu kapsamda merak ediliyor. İşte detaylar...
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Muharrem ayının geride kalmasıyla gözler aşure ayının bitiş tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Günler Takvimi'nde Muharrem ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini net bir şekilde belirledi. İslam inancında önemli bir yeri olan aşure, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olarak bilinir ve belirli tarihler arasında dağıtılacak. Aşurenin ne zamana kadar yapılacağı bu bağlamda araştırılıyor. İşte detaylar...
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MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Hicri Takvim'e göre bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz Pazar günü başladı. 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı son bulacak.
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AŞURE DAĞITIMI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Aşure günü bu yıl 16 Temmuz Salı günü başladı. Aşure hazırlığı ve dağıtımı 5 Ağustos'a kadar devam edecek ve Safer ayıyla birlikte bitecek
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AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda durduğunda stokları neredeyse bitmek üzereydi. Aile ise bu durumda ellerinle kalan özellikle tahıl ve kuru meyveleri kullanarak bir yemek oluşturdu. Bu da bugünkü aşure olarak her sene yapılmaya devam ediliyor.
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AŞURE KİMLERE DAĞITILIR?
Hem Türk hem de Bosnalı mutasavvıflar aşurenin sağlık, şifa, güvenlik, başarı ve manevi beslenme sağladığına inanarak özel dualarla hazırlarlar. Aşure, fakirlere, komşulara, arkadaşlara ve akrabalara dağıtılır.