        Muhammet Khalvandi'den altın madalya - Diğer Haberleri

        Muhammet Khalvandi'den altın madalya

        Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Hindistan'da Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

        Giriş: 28.09.2025 - 19:14 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:14
        Hindistan'da Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Muhammet Khalvandi, altın madalyaya ulaştı.

        Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Muhammet, TF57 cirit atma kategorisinde mücadele etti.

        Muhammet, 53.30'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

        Habertürk Anasayfa