Muhammed Furkan Özbek, dünya şampiyonu oldu
Giriş: 04.10.2025 - 19:23 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:23
Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler Muhammed Furkan Özbek, podyuma çıktı. Milli sporcu 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı ve dünya şampiyonu oldu.
