Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Diğer Halter Muhammed Furkan Özbek: 3 ayda 12 kilo verdim - Diğer Haberleri

        Muhammed Furkan Özbek: 3 ayda 12 kilo verdim

        Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonu olan Muhammed Furkan Özbek, 65 kilo sıkletinde yarışabilmek için 3 ayda 12 kilo verdiğini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:19 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 ayda 12 kilo verdim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak elde ettiği başarıyı değerlendirdi.

        Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil eden ve dünya rekoru kırarak 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Özbek, “Norveç'te yapılan dünya şampiyonasında çok iyi bir şekilde yarışıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyon oldum. 15 yıl aradan sonra rekor kırarak Dünya Şampiyonu olduğum için gururluyum” dedi.

        Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Norveç’in Forde şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda Erkekler 65 kiloda yarışarak; koparmada 145 kilo ile altın madalya, silkmede 179 kiloluk derecesiyle gümüş madalya ve toplamda 324 kiloluk rekorla halterde Türkiye'ye 15 yıl sonra Dünya şampiyonluğu yaşattı. Rekor kırarak Dünya şampiyonu olan Milli halterci Muhammed Furkan Özbek Ankara’da ASKİ Spor İdari Binası’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Özbek’e basın toplantısında ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar eşlik etti. Dünya şampiyonluğuna giden yolda yaşadığı tecrübeleri aktaran Özbek, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

        REKLAM

        "3 AYDA 12 KİLO VERDİM"

        Özbek, faydalı bir şampiyona geçirdiğini ve dünya rekoru kırdığı için mutlu olduğunu belirterek, “Uzun bir süreçten geçtim. Halter branşında uluslararası federasyonlar tarafından yeni sıkletler belirlendi. Bu sıkletlerde benim kiloma uygun bir sıklet yoktu. Ya alta inip kilo vermem ya üste çıkıp kilo almam gerekiyordu. Tam ara sıklette kalmıştım. 65 kiloya düşmeye, olimpik sıkletle yarışmaya karar verdiğimizde bunu yapmamız için 12 kilo vermemiz gerekiyordu ve 3 ayımız vardı. Biz bunu gerçekleştirdik. 3 ay içerisinde profesyonel bir şekilde diyet yapıp kas kaybı yaşamadan 12 kilo verdim ve Norveç'te yapılan dünya şampiyonasında çok iyi bir şekilde yarışıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyon oldum” diye konuştu.

        "ŞAMPİYONLUK 15 YIL SONRA GELDİ"

        15 yıl sonra gelen bir şampiyonluğun gururunu yaşadığını söyleyen Özbek, “Bu şampiyonluğun rekorla birlikte gelmiş olması da bizim ve antrenörlerimizi yoğun çalışmasıyla birlikte oldu. Çok da güzel bir kamp geçirdik. Biz zaten yarışmaya giderken kafamıza rekor kırmak vardı. Aslında bunu ‘koparmada’ yapmak istiyordum ama ben biraz daha garantici olmak için ‘Silkme Total’e nasip oldu. Kafamıza böyle bir düşünce vardı zaten. Çok fazla kilo verdiğim için su kaybı yaşıyordum. Şampiyonaya gitmeden önce bacaklarımda yırtıklar vardı. Ama çok şükür dişimi sıkıp şampiyon olmak nasip oldu” ifadelerinde bulundu.

        ABDULLAH ÇAKMAR: MUHAMMED FURKAN ÖZBEK, ROL MODEL OLACAK

        ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, milli halterci Muhammed Furkan Özbek’in 2028 olimpiyatlarına emin adımlarla gittiğini ifade etti. Çakmar, şöyle konuştu:

        REKLAM

        “Kendisini burada kutluyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele verdi. Tabi biz her zaman Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu’yu konuşuyorduk. Artık şunu görüyoruz ki artık Muhammed Furkan Özbek gibi kardeşlerimiz Naim Süleymanoğlu gibi Halil Mutlu gibi bir rol model olacak. Halterde Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'dan sonra yeni bir isim çıkması ve özellikle bizim kulübümüzün bünyesinden çıkması çok önemliydi bizim için. Biz her zaman güreşin lokomotif olduğunu söylüyorduk. Şu an görüyoruz ki halterde en son Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın madalya aldık. Dünya Şampiyonası’nda dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu kendisi. İnşallah sporumuzda halter de artık lokomotif olacak.”

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in açıklamaları

        ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar'ın açıklamaları

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Habertürk Anasayfa