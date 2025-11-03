Muhammed Bin Selman ABD'yi ziyaret edecek | Dış Haberler

Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, 18 Kasım'da Beyaz Saray'ı ziyaret edecek.

Amerikan medyasına yansıyan ve ziyaret planlaması hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kasım ayı içinde Washington'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Gazze'deki ateşkesin yanı sıra İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin de masada olacağı belirtilen Trump-Bin Selman görüşmesinde iki ülke arasında milyarlarca dolarlık çok sayıda anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

Anlaşmalar arasında, ABD'nin kısa süre önce Katar'la yaptığına benzer askeri işbirliği anlaşmasının da yer alabileceği belirtiliyor.

Söz konusu ziyaret, 2018'de Trump'ın ilk döneminde Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana Veliaht Prens'in ABD'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.