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        Haberler Bilgi Yaşam Muhallebili Bisküvili Pasta Tarifi: Pratik Muhallebili Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Muhallebili Bisküvili Pasta Tarifi: Pratik Muhallebili Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Muhallebili bisküvili pasta hafif tatlar seven herkes tarafından keyifle yenen bir lezzet olarak sofralarda yerini alır. Hem çay saatlerinin hem de davet sofralarının en sevilen lezzetleri arasında olan muhallebili irmik tatlısı damaklarda nefis bir tat bırakan bir tatlıdır. Peki, muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır? Muhallebili bisküvili pasta yapılışı ile ilgili tüm detaylar için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:19
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        Muhallebili Bisküvili Pasta Tarifi
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        Hem çocukların hem yetişkinlerin son derece sevdiği bir tat olan muhallebili bisküvili pasta az malzemeli ve kolay bir tariftir. Sütlü bir tatlı olması nedeniyle insanı baymayan hafif bir tatlı olması nedeniyle de sevilen bir tattır. Ev yapımı ve kolay bir pasta isteyen kişilerin sıklıkla yapmayı tercih ettiği en kolay bisküvili pasta tarifi için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        MUHALLEBİLİ BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR?

        “Muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır?” sorusunun cevabı evinde az malzeme ile kolay ve pratik bir pasta yapmak isteyen kişiler tarafından merak edilir.

        Pratik bisküvili pasta tarifi öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

        • 6 dilim

        • 15 dakika hazırlama süresi

        • 25 dakika pişirme süresi

        • 1 porsiyonunda 374 kalori

        Muhallebili bisküvili pasta yapımı için gereken malzemeler:

        • 1 paket sade bisküvi

        Muhallebili bisküvili pastanın muhallebisi için gereken malzemeler;

        • Yarım çay bardağı un

        • 1 çay bardağı nişasta

        • 1,5 su bardağı şeker

        • 1 litre süt

        • 1 yemek kaşığı tereyağı

        • 1 paket vanilya

        Muhallebili bisküvili pastanın üzeri için gereken malzemeler;

        • Yarım çay bardağı Hindistan cevizi

        Muhallebili bisküvili pasta tarifi:

        • İlk olarak derin bir tencerenin içerisine un, şeker ve sütü alarak iyice karıştırın. Ocağın altını açın ve muhallebi karışımı koyu bir kıvama ulaşıncaya dek sürekli karıştırın. Muhallebiyi sık sık karıştırarak pişirmeye devam edin.

        • Ardından tencereyi ocaktan almadan önce vanilya ve tereyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin.

        • Muhallebiyi ocaktan alın ve soğuması için bir kenara koyun.

        • Tatlı kabına bisküvileri tek kat halinde dizin.

        • Bisküvileri süt ile ıslatın.

        • Dizdiğiniz ve süt ile ıslattığınız bisküvilerin üzerine hazırlamış olduğunuz muhallebilinin yarısını dökün. Bisküvilerin üzerine döktüğünüz muhallebiyi eşit bir şekilde yaymak için bir spatula yardımıyla düzeltin.

        • Dökmüş olduğunuz muhallebinin üzerine bir kat daha bisküviyi düzgün bir şekilde dizin.

        • Ardından bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün ve bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde yayın.

        • Muhallebinin üzerine Hindistan cevizi serpin.

        • Hazırlamış olduğunuz muhallebili bisküvili pastayı 2 – 3 saat kadar buzdolabında bekletin. İşte, muhallebili bisküvili pasta hazır.

        Bu tarifi buzdolabında 1 gün boyunca bekletirseniz çok daha lezzetli ve kıvamı yerinde olan bir muhallebili bisküvili pasta elde edebilirsiniz. Böylece muhallebili bisküvili pasta sunum esnasında dilimlerken dağılmaz ve daha iyi bir görünüme sahip olur. Tarife ek olarak 1 kutu krema, 1.5 paket sütlü çikolata ve 1 paket biter çikolata kullanarak bir çikolata sos hazırlayabilirsiniz.

        Muhallebili bisküvili pasta yaparken ara katlarda sade veya kakaolu bisküvi kullanabilirsiniz. Daha fazla bisküvi kullanarak pastanın katını arttırabilirsiniz. Bunun yanı sıra isteğinize göre meyve, kuruyemiş ve çikolata da ekleyebilirsiniz. Servis sırasında da isteğinize göre süsleyerek hem damaklarda güzel bir tat bırakabilirsiniz hem de görsel olarak da güzel bir sunum ortaya çıkarabilirsiniz. İşte, sofraların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan muhallebili bisküvili pasta hazır. Afiyet olsun!

        MUHALLEBİLİ BİSKÜVİLİ PASTA için PÜF NOKTALARI

        Bazı püf noktalarına dikkat etmek çok daha lezzetli ve güzel görünüme sahip muhallebili bisküvili pastaları sunmanıza yardımcı olabilir. İşte muhallebili bisküvili pasta yaparken uygulayabileceğiniz bazı püf noktaları…

        • Muhallebili bisküvili pasta yaparken tarifte belirtilen bisküvi yerine bebe bisküvisi, kedi dili veya yulaflı bisküvi de kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra bisküvi yerine artan kekleri de rondodan geçirerek kullanabilirsiniz.

        • Muhallebili bisküvili pasta yapımı için gereken muhallebinin topaklanmasının önüne geçebilmek ve pürüzsüz bir kıvamda olması için sürekli karıştırmaya devam ederek pişirin.

        • Muhallebinin dibinin tutmaması için sık sık karıştırarak pişirmeye devam edin.

        • Hazırlamış olduğunuz muhallebiyi bir gün boyunca buzdolabında bekletmeniz kıvamının daha iyi tutmasına ve servis sırasında dilimlenirken dağılmasına engel olur.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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