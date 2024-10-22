Muğla ve Mersin'de orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesi ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı
Muğla'nın Dalaman ilçesi Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
MERSİN
Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.