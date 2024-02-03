Muğla, Ocak ayında Ege’de ihracat artış rekoru kırdı

REKLAM advertisement1

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 11’lik artışla 601 milyon dolardan, 665,5 milyon dolara çıkarken, madencilik sektörünün ihracatı yüzde 9’luk ilerlemeyle 90 milyon dolar oldu.

Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracatında Türkiye birinci olan Muğla bu alanda Ege İhracatçı Birliklerine ve Türkiye’ye döviz anlamında büyük katkı sağlıyor. Orkinos, Türk somonu ve yumurta ihracatında başarılı bir grafik ortaya koyan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 32’lik ihracat artış hızı yakaladı ve 148 milyon dolar ihracat performansı ortaya koydu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri ihracatta ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

ÜÇÜNCÜLÜK EL DEĞİŞTİRDİ

Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde de Ege Bölgesinde önemli paya sahip Muğla, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bu alanda da katkı sunuyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği son 7 yıldır ihracatındaki düzenli artışın semeresini ocak ayında gördü. EYMSİB, yüzde 21’lik ihracat artışıyla hem 121,6 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı, hem de EİB bünyesinde üçüncü sıraya yükseldi.

"TÜRK İHRACATÇISI DAHA FAZLA İHRACAT YAPACAK GÜÇTE"

Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği ve diğer güçlü ekonomilerde yaşanan resesyon ve Türkiye’nin kendi dinamiklerinden kaynaklanan ekonomik sorunlara rağmen Türkiye ve EİB’nin 2024 yılı ocak ayında yüzde 4’lük ihracat artış hızının, ihracatçıların özverileri sayesinde olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisindeki yüksek enflasyon ve düşük döviz kuru sorununun çözülmesi halinde Türkiye’nin ihracatının çok rahatlıkla iki haneli artışları yakalayacak potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin 2026 yılı sonu için 302,2 milyar dolar, 2028 yılı için 400 milyar dolar ihracat hedefleri olduğuna dikkati çeken Eskinazi, “Türk ihracatçısı olarak daha katma değerli üretim ve ihracat için Ticaret Bakanlığımızın desteklediği TURQULITY ve URGE Projelerine yoğun bir katılım gösteriyoruz. Fuarlar, ticaret heyetleri ve alım heyetleriyle pazarlamaya ağırlık veriyoruz. Ocak ayında çok sayıda fuar, sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti gerçekleştirdik. 2024 yılında 13 fuara milli katılım organizasyonu yapacağız. Şu anda 13 sektörel ticaret heyeti planlamış durumdayız yıl içinde artacak. İhracata dayalı bir büyüme hedefliyorsak, mevcut döviz kurları bu büyümeye destek olmuyor. Döviz kurları üzerindeki baskı kaldırılırsa ihracat hedeflerine ulaşır hatta üzerine çıkarız” diye konuştu.