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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!

        Muğla'da, tekne kaptanı olan 40 yaşındaki Ömer Deniz Kocadon, kızının arkadaşı 17 yaşındaki B.Y.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kocadon, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 07:58 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:59
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        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
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        Muğla Bodrum'da yaşayan kaptan Ömer Deniz Kocadon, kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran 2024'te kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti.

        ODASINA GİDİP İSTİSMARDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre Kocadon, gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca Mahallesi’ndeki evine döndü. İddiaya göre, Ömer Deniz Kocadon, kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu. B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

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        "İFTİRAYA UĞRADIM" DEDİ

        Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz Kocadon'ı gözaltına aldı. Kocadon, ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi. Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran 2024'te adliyeye sevk edilen Ömer Deniz Kocadon, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        16 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tutuklu sanık Kocadon, 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra avukatları katıldı. Avukatların ve tutuklu sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Ömer Deniz Kocadon'a 16 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Kararın ardından Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bugün suça maruz bırakılan çocuk ile birlikte gerçek adalet mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bırakmış bulunuyoruz. Kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçların yargılanması sürecinde karşılaşılan tüm zorluklara rağmen, dirençle ve kararlılıkla çocuğun mücadelesinde yerimizi aldık. Bu davada, olay tarihinde 39 yaşındaki bir yetişkin erkeğin, 16 yaşındaki bir çocuğa karşı gerçekleştirdiği cinsel istismar suçu karşısında, failin kendi yakınları tarafından başlatılan tüm yıldırma, karalama ve yalnızlaştırma kampanyalarına rağmen, mağdur çocuk ve annesi asla sessiz kalmadı ve hukuk mücadelesinden vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

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