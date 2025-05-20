Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
Muğla'da, muhasebecilik yapan 46 yaşındaki Perihan Deveci'nin, bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darp edilmesiyle ilgili gözaltına alının 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadına şiddetin görüntüsü kan dondurdu
Muğla'da olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
TANIMADIĞI KİŞİYLE TARTIŞTI
DHA'daki habere göre Perihan Deveci (46), akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.
KADIN MARKETE SIĞINMAYA ÇALIŞTI
Tartışma sırasında erkek, Deveci'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı.
MARKETİN İÇİNDE KADINI DARP ETTİ
Peşinden gelen kişi burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darp etti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
ÜÇ ZANLI EVLERİNDE YAKALANDI
Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek akaryakıt istasyonunda darp ettiklerini belirlediği şüpheliler S.S. (21), H.A. (20) ve T.A.'yı (22) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
S.S., H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Zanlıların adliyeye sevki kameraya böyle yansıdı.