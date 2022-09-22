Yangın, saat 19.05 sıralarında Ula'nın Kızılyaka Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim bölgesine yakın bir noktada çıkan orman yangınını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerce yapılan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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