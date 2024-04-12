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        Haberler Gündem Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü - Güncel haberler

        Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşen çocuk yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 19:30 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:30
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        Yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü
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        Batuhan Kaplan'ın (15) Dereköy Mahallesi'ndeki orman yangını söndürme havuzuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çocuğun cansız bedenin bulunamaması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama ekibi yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla havuzdan çıkarılan çocuğun cenazesi morga gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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