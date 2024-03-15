Muğla'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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