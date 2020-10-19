Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 13 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.