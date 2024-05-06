Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Karacahisar Mahallesi'nde sit alanında kaçak kazı yapmak için keşif yapıldığı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, A.E, S.A. ve İ.A'yı suçüstü yakaladı.
Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede, görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 manyetik dedektör başlığı, dedektör aküsü ve laptop ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.