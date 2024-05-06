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        Haberler Gündem Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:39
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        Sit alanında kaçak kazı: 3 gözaltı
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        Karacahisar Mahallesi'nde sit alanında kaçak kazı yapmak için keşif yapıldığı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, A.E, S.A. ve İ.A'yı suçüstü yakaladı.

        Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede, görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 manyetik dedektör başlığı, dedektör aküsü ve laptop ele geçirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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