Turizm sahtekârları yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerde sahte otel internet siteleri dolandırıcılığı yapıldığı tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarından 42 aranma kaydı olan şüpheli A.B, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında yapılan takiple Manisa'da yakalandı.

Muğla'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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