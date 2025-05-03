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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" | Son dakika haberleri

        Muğla'da "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" başladı

        Türkiye İş Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve özel sektör iş yerleri iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Muğla'da uygulanmaya başlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:47
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        Muğla'da "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı"
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        Muğla'da eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerde düzenlenen programlar kapsamında, farklı işletmelerde "Mutfak Görevlisi" ve "Kat Hizmetleri Elemanı" mesleklerinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerler işbaşı yaptı.

        İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında; 1-4 çalışanı bulunan iş yerleri, çalışan sayısı kadar, 5-9 çalışanı bulunan iş yerleri, en fazla 12 kişiye kadar, 10-49 çalışanı bulunan iş yerleri, en fazla 24 kişiye kadar, 50 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri ise sigortalı sayısının yüzde 50’sine kadar kursiyer talebinde bulunabilecek.

        Program süresince kursiyerlere günlük 850,18 TL cep harçlığı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri İŞKUR tarafından ödenecek. 160 fiili güne kadar sürebilecek eğitimlerde, katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitimler verilerek mesleki yetkinlik kazandırılması amaçlanmakta.

        İŞKUR, hayata geçirdiği bu programla Muğla'da hem istihdamı artırmayı hem de Muğla iş gücü piyasasında eleman temininde güçlük çekilen mesleklerde nitelikli bireyler kazandırmayı hedeflemekte.

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