Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Muğla'da kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'da uyuşturucu tacirlerinin sinsi planını jandarma ekipleri bozdu. Kargoyla gönderilen kuru pastanın içine zulalanmış uyuşturucuların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 24.01.2023 - 00:15 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Kuru pasta içinde uyuşturucu ele geçirildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Muğla'nın Ula ilçesinde kargo kutusundaki kuru pasta içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan M.G'ye il dışından kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adresi takibe alan ekipler kargo personelinin paketi adrese teslim ettiği sırada baskın yaptı.

Pakette yapılan aramada iç içe geçirilmiş üç ayrı kutu içerisinde kuru pasta arasına gizlenmiş esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay'da soba gazından ölüm
Hatay'da soba gazından ölüm
Çorlu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Çorlu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Almanya'dan kritik 'Leopard tankı' açıklaması
Almanya'dan kritik 'Leopard tankı' açıklaması
Esenler'de silahlı saldırı
Esenler'de silahlı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.