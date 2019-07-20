"KALABALIK BİR AİLE OLMAYI ÇOK İSTİYORDUK"



Boz, mutlu haberi "İlk tanıştığımız andan beri Caner’le ikimiz de o kadar çok istiyorduk ki kalabalık bir aile olmayı... Şükür ki bu güzel haberi aldık ve hemen sizlerle paylaşıyorum" sözleriyle duyurmuştu.