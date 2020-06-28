Boz, paylaşımına "Böyle böyle büyüyecek Vina, böyle böyle zayıflayacak Müge... " notunu düşmüştü. Ancak oyuncunun takipçileri, fotoğrafın altına kızını tehlikeye attığını dile getirerek, "Çok sevimli görünse de bir o kadar tehlikeli" şeklinde yorumlar yapmıştı.